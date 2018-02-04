بالفيديو.. شباب ينفذون تجربة لمعرفة رد فعل الأطفال عند استدراجهم

أبوظبي(صدى):

قامت مجموعة من الشباب، بتنفيذ تجربة في أحد المراكز التجارية بمدينة ” الشارقة ” في الإمارات؛ لاختبار مدى استجابة الأطفال مع محاولات لخداعهم واستدراجهم من قبل الغرباء، ومن ثم اختطافهم.

وطُبقت التجربة على 26 طفلًا، استجابة 13 منهم لمحاولات الاستدراج، ورفض بقية الأطفال؛ حيث تنوعت طرق الاستدراج ما بين منح الأطفال الحلوى لكسب ودهم، وإعطائهم وعودًا بشراء ملابس وألعاب لهم، وتمكنيهم من اللعب مجانًا، وادعاء البعض معرفته بذويهم.

وناشد ناشرو الفيديو الآباء والأمهات، بضرورة الانتباه لأطفالهم؛ خوفًا من تعرضهم للاختطاف والأذى.