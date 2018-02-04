بدء العمل بـ ” المتسوق السري ” لقياس جودة الخدمات الحكومية

علي القحطاني(صدى):

قال المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس حسام الدين المدني، أن المركز يعمل على تفعيل طرق جديدة ومبتكرة لقياس أداء وجودة الخدمات الحكومية، وكذلك مدى رضا الناس عن تلك الخدمات.

وأضاف ” المدني” ، أنه من بين تلك الطرق الزيارات الميدانية، لمتابعة ورصد المستفيدين من هذه الخدمات وتقدسم التوصيات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات.

وأشار ” المدني ” إلى أن المركز بدأ العمل بـ ” المتسوق السري ” ؛ لقياس جودة الخدمات الحكومية ومدى رضا المستفيدين عنها، كما سيتم رفع تقارير عن نتائج القياس للجهات المسؤولة.