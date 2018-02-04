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بالفيديو.. ثلاثة جمال يسبحون بعيدا عن الشاطئ

بالفيديو.. ثلاثة جمال يسبحون بعيدا عن الشاطئ
أماني الغامدي(صدى):

بيّن مقطع فيديو شيق، لثلاثة جمال تسبح في المياه العميقة بكل ثقة، وبدوة خوف من الغرق.

ووثق أحد الأشخاص هذا المقطع، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر سباحة الجمال إلى مسافة بعيدة عن الشاطئ دون خوف.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

منحاشة من الضرائب..!

[ عدد التعليقات: 3630 ] نشر منذ 4 ساعات

كأنهم يقولون أحنا مو بس سفينة الصحراء *!!!!! وأيضاً ممكن نكون سفن بالبحر هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1188 ] نشر منذ 4 ساعات

ايييه ماشاء الله عليهن

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