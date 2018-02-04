بالفيديو.. ثلاثة جمال يسبحون بعيدا عن الشاطئ
بيّن مقطع فيديو شيق، لثلاثة جمال تسبح في المياه العميقة بكل ثقة، وبدوة خوف من الغرق.
ووثق أحد الأشخاص هذا المقطع، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر سباحة الجمال إلى مسافة بعيدة عن الشاطئ دون خوف.
مسكينة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
منحاشة من الضرائب..!
رااايق[ عدد التعليقات: 3630 ] نشر منذ 4 ساعات
كأنهم يقولون أحنا مو بس سفينة الصحراء *!!!!! وأيضاً ممكن نكون سفن بالبحر هههههههههههههههههه
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1188 ] نشر منذ 4 ساعات
ايييه ماشاء الله عليهن
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2109 ] نشر منذ 3 ساعات
مرثوووون بحري
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16046 ] نشر منذ 1 ساعة
😅