بالفيديو.. ثلاثة جمال يسبحون بعيدا عن الشاطئ

أماني الغامدي(صدى):

بيّن مقطع فيديو شيق، لثلاثة جمال تسبح في المياه العميقة بكل ثقة، وبدوة خوف من الغرق.

ووثق أحد الأشخاص هذا المقطع، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر سباحة الجمال إلى مسافة بعيدة عن الشاطئ دون خوف.