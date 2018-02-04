سوسن الشاعر: الطريق إلى الرياض ممهدة ولكن قطر تواصل المكابرة

طلال الضوي(صدى):

وصفت الكاتبة البحرينية، سوسن الشاعر، اليوم الأحد، الطريق إلى الرياض بالسالكة والممهدة؛ لحل الأزمة القطرية، في ظل اعتماد قطر على طرق أخرى أكثر تعقيدًا.

وقالت “الشاعر” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” رغم ان الطريق إلى الرياض سالكة ممهدة، تحفها نسائم الأخوة والجيرة وصلة الرحم، وتحميها أسوار تاريخية ومصير مستقبلي مشترك، واتفاقيات وحلف خليجي يضع حدوداً للسيادة والكرامة لكل دولة خليجية، فإن النظام القطري مُصر على الالتفاف حوله، مستمر في غيه، مستمر في المكابرة “.

وكانت الدول العربية أعلنت مقاطعة قطر منذ 8 أشهر؛ على خلفية دعمها للإرهاب، وزعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة، وإثارة الفوضى في الشارع العربي، وجاء على رأس الدول المقاطعة المملكة والبحرين والإمارات ومصر.