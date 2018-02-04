تناول العنب بانتظام يحميك من الاكتئاب والقلق

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن العنب علاج فعَال للاكتئاب، وذلك لاحتوائه على عنصر كيميائي طبيعي يساعد في معالجة الاكتئاب إذا تم تناوله بانتظام، حيث يستهدف هذا العنصر خلايا في الدماغ تلعب دوراً هاماً في عملية تطوّر الاكتئاب.

بالإضافة إلي مركبات البوليفينول الموجودة في العنب، والتي تعمل علي استهداف المسار العصبي الذي يؤدي إلى تطور الاكتئاب والقلق.

ووصف الأطباء أن تناول العنب بانتظام ضمن النظام الغذائي إجراء علاجي يساعد على مقاومة أعراض الاكتئاب والقلق، واستهداف الناقلات العصبية بشكل أفضل من مضادات الاكتئاب المتوفرة حالياً.