الحوثيون يبثون أفكارهم الطائفية إلى نزلاء السجون تمهيدا لتجنيدهم

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، أن مليشيا الحوثي الإرهابية بدأت في إخضاع نزلاء السجون إلى دورات مكثفة في فكرها الطائفي؛ تمهيداً لإرسالهم للمشاركة في الحرب على اليمن.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا الإرهابية اختارت بعض المساجين على ذمة قضايا قتل، والمحكومين عليهم بالإعدام أو السجن، وإخذاعهم إلى تلك الدورات، مشيرة إلى أنه تم نقل المئات إلى الكلية الحربية وأماكن مختلفة لتلقي الدورات.

يأتي ذلك بعد الخسائر المتتالية للإرهابيين على يد الجيش اليمني، وفرارهم هاربين إلى مناطق عدة، كما أن لجوئهم إلى تجنيد نزلاء السجون يكشف عن المأزق الذين باتوا فيه.