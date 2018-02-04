بعد شهر من بدء الاستثمار.. 4 مليون ريال قيمة ملكية الأجانب في ” نمو “

علي القحطاني(صدى):

مر شهر واحد فقط على بدء استثمار الأجانب في السوق الموازية ” نمو ” ، ولكن بالرغم من ذلك سجل استثمار الأجانب معدل مرتفع مقارنة بهذه الفترة، حيث بلغ 3.930 مليون ريال بنسبة 0.46% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة.

وسجلت شركة ” باعظيم ” أعلى قيمة استثمار، حيث تصدرت ملكية الأجانب من حيث النسبة البالغة 1.12% ما يعادل 1.26 مليون ريال، وتأتي في المركز الثاني شركة ” أول معطي ” بنسبة استثمار نحو 0.65% ما يعادل نحو 1.04 مليون ريال.

كما جاءت شركة ” ريدان ” في المركز الثالث من حيث النسبة، حيث بلغت ملكية الأجانب لها نحو 0.56% بقيمة 1.26 مليون ريال، فيما جاءت شركة ” التطويرية الغذائية ” بأقل نسبة ملكية للأجانب بنحو 0.01% ما يعادل 1.2 ألف ريال.

وكان مجلس هيئة السوق المالية أصدر قرار بالسماح للأجانب غير المقيمين بالمملكة بالاستثمار المباشر في السوق الموازية ” نمو ” ضمن فئات المستثمرين المؤهلين بدءً من 1 يناير 2018 الماضي.