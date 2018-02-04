مباراة صعبة تنتظر الريال أمام باريس سان جيرمان.. وزيدان في مأزق

نواف السالم(صدى):

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، عن غضبه من ارتكاب فريقه خطأين دفاعيين، جعلت ليفانتي يسجل هدفين في مرماه، في وقت غير مسموح لهم بالخطأ.

من جانبه، أشار لاعب وسط الريال، كاسيميرو، أن الأخطاء المتتالية لفريقه لا يمكنها أن تستمر بهذا الشكل، خاصة خلال المواجهة القادمة ضد فريق باريس سان جيرمان.

ويسعى الريال إلى الحفاظ على لقبه الأوروبي، لكن تخبطه الذي ظهر من أول الموسم، وتحول مستواه من سيء إلى أسوأ، يجعل المهمة صعبة المنال على الريال.

يذكر أنه ريال مدريد، كان قد خرج من كأس ملك أسبانيا أمام ليجانيس، لذلك ليس أمامه سوى دوري أبطال أوروبا، حتى يحمل لقبها.

أما عن المدرب زين الدين زيدان، فهو مهدد من قبل مجلس إدارة الفريق، بالإقالة هذا الموسم نظراً لحالة الانحدار الشديدة في مستواه، وعدم تمكنه من العودة حتى الآن.