ممارسة 10 دقائق يوجا يوميا لشحن طاقة الجسم

متابعات(صدى):

تُعد تمارين اليوجا إحدى الوصفات السحرية، وذلك لما لها من فوائد عديدة، فهي تساعد على تحقيق التوازن الكامل بين الجسم والعقل، فاليوجا هي فن وعلم وطريقة حياة للتعامل مع النفس والناس على حد سواء وليست علاجاً للأمراض كما يعتقد البعض، وما هي إلا أداة لفتح مراكز الطاقة في الجسم.

كما أكد خبراء اليوجا والصحة النفسية أن ممارسة 10 قائق من تمارين اليوجا صباحاً كافية لتعطيك النشاط والحيوية وراحة البال لبدء يوم عمل جديد.

مع العلم أن هناك مجموعة من وضعيات اليوجا التي لا تحتاج لمجهود أو مساحة كبيرة ولا حتى أجهزة خاصة ويمكنك الحصول على الراحة النفسية والذهنية عند ممارستها يوميًا وهي :

وضع القطة، وهو وضع يديك وساقيك فى وضع القطة متباعدة، وشد بطنك جيداً ثم ارفع ظهرك وأخفضه صعوداً وهبوطاً بانتظام.

وضع البقرة، اعكس الوضع السابق واجعل بطنك مشدوداً بظهرك لكن لأسفل وتنفس شهيقاً وزفيراً 5 مرات.

وضع الكوبرا، وهذا ما هو إلا انحناء للظهر يعمل على بسط عضلات الجزء الأمامي من الجذع وتقوية الذراعين والأكتاف. انبطح أرضاً على بطنك ثم ضع يديك أسفل الكتفين وافرد قدميك بالكامل على الأرض. اضغط بكتفيك للأسفل بعيداً عن الأذنين. اضغط بيديك أرضاً لترتفع بصدرك نحو الأعلى مع شد منطقة الحوض جيداً. أبق على تلك الوضعية قليلاً.

وضع الجسر، وهي وضعية بسيطة تهدف إلى انبساط الصدر والوركين وتنشيط الجسم. وضع الجَمل: اجلس على الأرض بحيث يصبح الظهر مستقيماً ثم انحن للخلف بذراعين مفرودين بحيث تمسك بالذراعين القدمين، وهذه الوضعية هامة جداً ومفيدة جداً في توسيع القفص الصدري وفتح عضلات القلب والحلق وتقوية العمود الفقري وكذلك التخلص من الدهون بالجسم. وضع الجرادة: قم بالنوم على الأرض على أن يكون وجهك للأسفل، ثم قم برفع رجليك لأعلى مع فرد الركبتين والذراعين ورفعهما في مستوى الكتفين للخلف، سوف يساعد ذلك على فرد عضلات الفخذين والبطن وبالتالي التخلص من الدهون أيضاً.

وضع المحارب، و هي وضعية القوة والتركيز، وهي تهدف إلى شحن الجسم بالطاقة اللازمة له. قف على قدميك وباعد بينهما ثم أدر قدمك اليمني 90 درجة وقدمك اليسرى قليلاً. أرخ كتفيك، ثم ابسط يدك اليمنى أمامك واليسرى خلفك مع جعل راحة اليد للأسفل. اثن ركبتك اليمني 90 درجة مع الحفاظ على موقعها أعلى عضلة السمانة مباشرة، انظر باتجاه امتداد يدك اليمني، أبق على هذه الوضعية مدة دقيقة واحدة.

وضع بلانك، وهو تركيز ثقلك على ذراعيك ورفع جسدك لأعلى بواسطة أطراف قدميك ويديك، مع بقاء جسدك مشدوداً قدر الإمكان وابق على هذا الوضع عدة دقائق أو حتى الشعور بالتعب.

وضع الطفل، وهو وضع يتمثل في الانحناء للأمام، ويضفي شعوراً بالراحة والانتعاش. اجلس على الأرض وضم قدميك أمام صدرك وكعبيك على الأرض. حرك جسمك بشكل دوراني نحو الأمام حتى يلامس جبينك الأرض. أخفض صدرك حتى يلامس ركبتيك قدر المستطاع، ثم امدد ذراعيك للأمام. اثبت على هذا الوضع وتنفس بهدوء.