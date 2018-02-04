بعض الالتهابات المزمنة تشكل عوامل خطر للإصابة بالسرطان

علي القحطاني(صدى):

نشر الحساب الرسمي لصحة الرياض على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الأحد، عدة أسباب تؤدي للإصابة بالأورام السرطانية، وذلك ضمن اليوم العالمي للتوعية ضد السرطان.

وقالت صحة الرياض عبر حسابها الرسمي، ” تمثل بعض الالتهابات المزمنة عوامل خطر للإصابة بالسرطان، وهي تكتسي أهمية كبرى في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل. ”

وأضافت، ” تعاطي التبغ والكحول واتباع نظام غذائي غير صحي وقلّة النشاط البدني من عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم. ”

وأكدت صحة الرياض أنه يمكن تجنب الكثير من الوفيات والحيلولة دون وقوع نسبة تتراوح بين 30 و50% من حالات السرطان بفضل اتباع خيارات تتعلق بأنماط الحياة الصحية.