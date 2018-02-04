مورينيو: مروان فيلايني سيعود قريبا ومسيرته لم تنته مع النادي

طلال الغامدي(صدى):

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشتر يونايتد الإنجليزي، عن الحالة الصحية للاعب الوسط الدولي مروان فيلايني، وموعد عودته للملاعب مرة أخرى.

وأوضح ” مورينيو ” في تصريحات صحفية، أن ” فيلايني ” خضع إلى عملية جراحية صباح أمس السبت، مشيراً إلى أنه سيعود للعب في نهاية مارس القادم، بعد خضوعه لجراحة ثانية بالركبة.

وأكد المديري الفني لمانشستر يونايتد، أن مسيرة اللاعب مع النادي لم تنته في الموسم الحالي، مؤكداً أنه لا يوجد أسباب تجعل ” فيلايني ” لا يشارك في مباريات النادي خلال آخر شهرين بالموسم.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد نجح في التغلب على ضيفه نادي هدرسفيلد 2 – 0، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي.