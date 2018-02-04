بالفيديو.. ” روبوت ” يعد المشروبات بمقهى

طوكيو(صدى):

تم افتتاح أحد المقاهي غير التقليدية، بوسط طوكيو في اليابان، حيث توفر المقهى ” روبوت ” يقوم بخدمة الزبائن، ويؤدي جميع الوظائف التي يقوم بها العاملين بالمقاهي الأخرى.

ويحمل المقهى اسم ” مقهى غريب ” ، حيث يقوم ” الروبوت ” الذي يدعى ” سويار ” ، بطحن حبوب البن، وإعداد القهوة للزبائن، فيما يلقي عليهم التحية بوجه مبتسم عقب دخولهم المقهى، وذلك من خلال شاشة مزود بها.

ولا تقتصر مميزات “سويار” على إعداد القهوة فقط، فبإمكانه إعداد ستة مشروبات ساخنة أخرى، بما في ذلك الكابتشينو، والشوكولاتة الساخنة، والشاي الأخضر.

يذكر أن سعر كوب القهوة التي يعدها ” الروبوت ” تبلغ قيمته ثلاثة دولارات، ولا يستغرق ” سويار ” سوى بضع دقائق لتجهيزها.