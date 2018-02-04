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أمريكي يسافر بتذكرة طيران بعد 19 عام من حجزها

أمريكي يسافر بتذكرة طيران بعد 19 عام من حجزها
واشنطن(صدى):

عثر رجلاً أمريكياً يدعى ” جون ووكر ” ، خلال الأسبوع الماضي، على تذكرة طيران قديمة، في صندوق يقع أسفل فراشه، ويعود تاريخها إلى عام 1998، حيث منحته شركة ” يونايتد إيرلاينز ” الأمريكية، تذكرة سفر بديلة عن التذكرة القديمة، وذلك عبر إحدى رحلاتها الجوية.

حيث كشف ” ووكر ” عن كونه لم يستطع السفر في ذلك العام، لكن عندما وجد التذكرة، فقرأ شرطاً ضمن شروطها، يقول بإن التذاكر ” غير المستخدمة وغير المسترد قيمتها ” في الرحلات المحلية، يجوز استبدالها بتذكرة أخرى.

وخاطب الرجل الشركة لاسترداد ماله، فاخبره الموظفون أن التذكرة غير مستردة، ثم اتصل ” ووكر ” بالشركة للتأكد من أن هذه الشروط مازالت سارية، لتقرر الشركة منحه تذكرة سفر، وذلك بعد أن أخبرته في بداية الأمر أنها غير ملزمة بذلك.


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