مشروع تطوير استاد عبدالله الفيصل سيدشن بنهاية 2019

نواف السالم(صدى):

صرَّح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، بأن مشروع تطوير استاد عبدالله الفيصل بجدة، سيتم تدشينه نهاية عام 2019 مـ.

وأضاف ” آل الشيخ ” في سلسة تغريدات له بموقع ” تويتر ” ، أن شركة استشارات هندسية ستتولى تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص 17 كبينة لكبار الشخصيات، إضافة إلى 25 ألف مقعد للمشجعين.

وفي سياق آخر، وعد رئيس هيئة الرياضة، بأن تشهد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، مشروعاً تطويرياً لمرفقاتها قريباً.