” الإسكان ” : هذا العام سيشهد تخصيص الآلاف من المنتجات السكنية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، أن العام الحالي سيشهد تخصيص الآلاف من المنتجات السكنية بـ ” المدينة المنورة ” ؛ لتكون امتدادً لما تم تخصيصه من منتجات ضمن برنامج سكني 2017، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت أكثر من 40 معرضًا، خلال الخمسة أشهر الماضية بالتزامن مع كل دفعة شهرية، ووجدت إقبالًا كبيرًا بين المواطنين، حيث وصلت نسبة الحجوزات لـ 70%.

وفي هذا السياق، أوضح ” سويلم ” أن سبب رفض 30 % من المواطنين، للمنتجات التي خصصت يعود لموقع المشروع الذي يوجد به المنتج، لافتًا الانتباه إلى أن من يرفضون منتجاتهم تتم إعادتهم لقائمة الانتظار، لحين تخصيص منتجات أخرى تلبي طموحاتهم.