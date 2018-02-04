” أوميجا 3 ” لا تقي من أمراض القلب

لندن(صدى):

أثبتت دراسات بريطانية أن المكملات الغذائية التي تحتوى على حمض أوميجا 3 الدهني، لا تساعد في الحد من خطر الإصابة بمشكلات في شرايين القلب في الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بذلك، وذلك علي الرغم من الأبحاث التي تقول أن أوميجا 3 مفيدة وتحمي من أمراض القلب.

ونظرًا لهذه الدراسة، قام الباحثون بفحص بيانات من عشر تجارب شارك فيها في المجمل 77917 شخصاً لهم تاريخ سابق من الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية أو مشكلات صحية مثل السكري. وتم إعطاء معظم المشاركين بشكل عشوائي إما مكملات غذائية تحتوي على أوميجا 3 أو دواء وهمي لمدة عام على الأقل.

وعند تحليل الدراسة وُجد أن أعمار من أجرت عليهم التجربة كانت 64 عاماً في المتوسط وتمت متابعتهم لمدة 4.4 سنوات في المتوسط. وخلال عملية المتابعة توفي 2695 شخصاً (3.5%) بسبب أمراض في القلب، في حين أصيب 2276 شخصاً (2.9%) بأزمات قلبية غير مميتة كما أصيب 1713 (2.2%) بجلطات دماغية وأجرى 6603 (8.5%) عمليات جراحية في شرايين القلب.

لذلك أوصت جمعية القلب الأمريكية بتناول وجبتي سمك على الأقل أسبوعياً والتفكير في تناول مكملات غذائية تحتوى على أوميغا 3 عندما لا يكون ذلك متاحاً. وربطت أبحاث سابقة أوميجا 3 بالحد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب والحد من خطر حدوث ترسبات في الشرايين وتقليل ضغط الدم بعض الشيء.