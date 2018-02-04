الصين تطالب واشنطن بالتخلي عن عقلية ” الحرب الباردة ” وتتجه للسلام

بكين(صدى):

ناشدت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة التي تنتهجها، وأن تضطلع بشكل جاد بمسئوليتها الخاصة لنزع السلاح.

كما طالبتها بفهم نوايا الصين الاستراتيجية بشكل سليم وأن تنظر بموضوعية إلى الدفاع الوطني والتعزيز العسكري الصيني، متهمه إياها بـ” التكهن المتغطرس ” عن نوايا الصين.

وأضافت ” السلام والتنمية توجهان عالميان لا يمكن الرجوع عنهما، على الولايات المتحدة التي تملك أكبر ترسانة نووية في العالم أخذ زمام المبادرة لاتباع هذا النهج بدلا من الاعتراض عليه “.

وكانت واشنطن نشرت وثيقة، يوم الجمعة الماضية، تحدد الخطوط العريضة لخطة لتعزيز قدراتها النووية لردع الآخرين.