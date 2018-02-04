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باحثون يطرحون عقار جديد لمحاربة السرطان

باحثون يطرحون عقار جديد لمحاربة السرطان
واشنطن(صدى):

توصل باحثون أمريكيون للقاح جديد، يستطيع علاج جميع أنواع السرطان، وذلك عن طريق جرعة واحدة فقط منه، حيث كشف الباحثون بجامعة ستانفورد، عن أن العقار الجديد عبارة عن مزيج من عقارين.

حيث أكد الباحثون، أن اللقاح يعمل على تنشيط الجهاز المناعي وتحفيزه لمحاربة مرض السرطان، لافتين لعدم وجود آثار جانبية له، إضافة إلى انخفاض تكلفته.

وذكر الباحثون أن هذا العقار هو ” اكتشاف القرن الواحد والعشرين ” ، وذلك لاعتقادهم أنه يستطيع تغيير حياة الكثير من مرضى السرطان، فيما أضافوا أن اللقاح الجديد سيمكن الأطباء من تخطي مرحلة تحديد أماكن الأورام، كما سيتم استخدامه لعلاج جميع أنواع السرطانات.

وتوصل الباحثون الأمريكيون لهذا العقار الجديد، من خلال حقن 90 فأراً بأورام مختلفة، فوجدوا نتائج مذهلة، ومن المقرر أن يبدأ الفريق البحثي في البحث عن حوالي 15 شخصًا يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية، وذلك بهدف اختبار اللقاح في تجربة سريرية، بشكل فعلي.


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