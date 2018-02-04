بعد طلبه التدخل الأمريكي.. ضاحي خلفان لـ قطر: الرياض أقرب من إيران

طلال الضوي(صدى):

علَّق ضاحي خلفان تميم، رئيس شرطة دبي الأسبق، على مطالبة وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، للولايات المتحدة بالتدخل لإنهاء أزمتها مع الرباعي العربي.

ووجه ” تميم ” رسالة إلى الوزير القطري، ناصحاً بأن يتحالف مع الرياض ومع الدول العربية، وليس مع إيران ومرشدها الأعلى علي خامنئي.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” وزير الدفاع القطريقطر ليست مرتاحة لطول الأزمة في الخليج وتريد تكون بجنب جيرانها..وتطلب من أمريكا مساعدتها..يا معالي الوزير.الرياض أقرب و لا أحد قال لكم روحوا وتحالفوا مع إيران. تحالف مع أهلك مش مع خامئني “.