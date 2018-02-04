الإطاحة برجل أعمال هارب منذ عام بـ ” مكة المكرمة “

نايف السالم(صدى):

استطاعت الجهات الأمنية بـ ” مكة المكرمة ” ، القبض على رجل أعمال كبير هارب، منذ أكثر من عام؛ بسب مطالبات تجاوزت 20 مليون ريال، وذلك بعد كمين محكم.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أن محكمة التنفيذ في مكة المكرمة، أصدرت أوامر بالقبض على رجل الأعمال؛ وذلك إثر قضايا مرفوعة ضده من رجال الأعمال، وأصحاب فنادق وشقق مفروشة.

يُذكر أن رجل الأعمال، كان يعمل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين، وتعرض لأزمة مالية تسببت بعدم وفائه بالالتزامات المالية المطلوبة منه، وصدرت ضده عدة أحكام وظل هاربًا حتى تم القبض عليه أمس.