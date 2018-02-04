  • الأحد 4

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. الإطاحة برجل أعمال هارب منذ عام بـ ” مكة المكرمة “
  • نشر : منذ 37 دقيقة
  • 1٬397
  • 1
  • حوادث

الإطاحة برجل أعمال هارب منذ عام بـ ” مكة المكرمة “

الإطاحة برجل أعمال هارب منذ عام بـ ” مكة المكرمة “
نايف السالم(صدى):

استطاعت الجهات الأمنية بـ ” مكة المكرمة ” ، القبض على رجل أعمال كبير هارب، منذ أكثر من عام؛ بسب مطالبات تجاوزت 20 مليون ريال، وذلك بعد كمين محكم.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أن محكمة التنفيذ في مكة المكرمة، أصدرت أوامر بالقبض على رجل الأعمال؛ وذلك إثر قضايا مرفوعة ضده من رجال الأعمال، وأصحاب فنادق وشقق مفروشة.

يُذكر أن رجل الأعمال، كان يعمل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين، وتعرض لأزمة مالية تسببت بعدم وفائه بالالتزامات المالية المطلوبة منه، وصدرت ضده عدة أحكام وظل هاربًا حتى تم القبض عليه أمس.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *