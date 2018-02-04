57 ألف سائح يزورن ” فرسان ” وينفقون 14 مليون ريال خلال 20 يوما

تركي السالم(صدى):

حققت جزر فرسان خلال 20 يومًا أرقامًا ضخمة في عدد السائحين الزائرين لها، حي بلغت 57 ألف سائح خلال 20 يومًا .

وفي هذا السياق كشف عدد من الاقتصاديون والمتعاملون في صناعة السياحة، عن انفاق زوار جزر جازان البكر، خلال فترة الـ20 يوما ما بين 12 و14.5 مليون ريال.

وقال حسن بن حسين الحازمي محافظ جزر فرسان، إن الجزر تتميز في هذه الفترة باعتدال أجوائها، مشيرًا إلى أن جزر فرسان تجذب السائحين؛ نظرًا لنظافة شواطئها، ولمعان رمالها.

ولفت إلى أن جزر فرسان بلغ عدد زائريها من داخل وخارج المملكة خلال أجازة منتصف العام أكثر من 34 ألف زائر، موضحًا أنها مازالت تستقبل السياح طيلة أيام الأسبوع.