إسبانيول يحاول الثأر في مواجهة البرسا

نواف السالم(صدى):

يخوض برشلونة، اليوم الاحد، مباراة هامة في مواجهة إسبانيول ، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، في تمام الساعة 6:15 مساءً.

ويسعى البرسا خلال مواجهة اليوم، إلى تحقيق الانتصار، والحصول على الـ3 نقاط، لمواصله ابتعاده بالصدارة عن فرق الدوري الإسباني، حيث يحتل الصدارة برصيد 57 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني اتلتيكو مدريد.

ويمني إسبانيول النفس بالثأر من برشلونة، الذي تسبب في خروجه من من ربع نهائى كأس ملك إسبانيا بنتيجة 2 – 1 فى مجموع لقائى الذهاب والإياب.