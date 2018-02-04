الشباب يستضيف الرائد.. والفيحاء يواجه القادسية

نواف السالم(صدى):

يلتقي الشباب اليوم الاحد، نظيره الرائد، في تمام الساعة 6:20 مساءً، على ملعب فيصل بن فهد في إطار الجولة الـ20 من دوري المحترفين.

ويحاول الشباب صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة، اقتناص المركز السادس، والاقتراب من الأربع مراكز الأولى، بينما لا بديل للرائد عن الفوز حيث بات أقرب المرشحين للهبوط، في حالة الاستمرار في تحقيق نتائج سيئة.

وفي الجولة ذاتها يواجه الفيحاء صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة، نظيره القادسية الحادي عشر بـ17 نقطة، ويسعى الفريقين إلى تحقيق نتائج إيجابية، خاصة القادسية الذي يقترب من المركز قبل الاخير.

وكانت مواجهة الذهاب بين القادسية والفيحاء قد انتهت بالتعادل 1 – 1؛ لذا ستكون المواجهة صعبة للفيحاء؛ لأن أي تعثر للقادسية قد يضعه في المركز قبل الأخير.