بالصور.. مواطن يتبرع بأطنان من المواد الغذائية لفقراء جازان

تركي السالم(صدى):

كشف الشيخ محمد حسن علاوي، الأمين العام لجمعية البِر الخيرية،” عن تبرع أحد فاعلي الخير للجمعية، حيث وصلت الجمعية أطنان من المواد الغذائية والتمور المحملة على شاحنتين, وذلك لسد احتياجات الفقراء و المساكين بمنطقة جازان.

حيث أكد ” علاوي ” أن الجمعية قد قامت بتوزيع المرحلة الأولى من التبرعات، كما سيتم التوزيع على باقي الأسر خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن الجمعية الخيرية تتخذ خطوات جادة لتحقيق الاحتراف في العمل الخيري، وذلك طبقاً لخطة إستراتيجية واضحة ومتكاملة.

يذكر أن مستودع جمعية البر الخيرية في جازان، هو أكبر مستودع خيري بالمنطقة الجنوبية، حيث تقوم الجمعية بتوزيع المواد غذائية واللحوم على المحتاجين بالمنطقة، لتخفيف الأعباء عليهم، ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر.