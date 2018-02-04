مليشيات الحوثي تهجر الأهالي وتحرق منازلهم باليمن

فهمي محمد(صدى):

أجبرت مليشيا الحوثي، أهالي قرية السميدد جنوب شرقي مدينة تعز اليمنية، على ترك منازلهم ومغادرة القرية تحت تهديد السلاح، مشعلون النار على المنازل وأحرقوا بعضها.

وغادر السكان القرية سيرًا على الأقدام باتجاه المناطق التي تتمركز فيها قوات الشرعية حتى وصلوا إلى حي الجحملية عند الأطراف الشرقية لمدينة تعز.

ولجأت الـ 400 أسرة المهجرة قسرًا بفعل مليشيا الحوثي، إلى منازل مهجورة بعضها مدمرة جزئيًا في حي الجحملية، ولا توجد فيها أدنى مقومات الحياة الإنسانية.