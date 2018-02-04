بالفيديو.. لحظات اقتحام الجيش اليمني لقلعة لوزم وتحريرها

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظات اقتحام القوات المسلحة اليمنية لقلعة لوزم الإستراتيجية بمحافظة تعز، وتحريرها من قبل الإرهابيين.

ويواصل الجيش اليمني تقدمه في كافة المواقع والمحافظات اليمنية، لتحريرها من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ونجحت في سلسلة من الاستهدافات بجبهة الساحل الغربي.

واستهدفت القوات المسلحة مترس لمليشيا الحوثي الإرهابية وقتلت كل مافيه، بالإضافة إلى استهداف سلاح بي 10 وإحراقه.