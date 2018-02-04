إطلاق شعار نحن نستطيع – أنا أستطيع في اليوم العالمي للسرطان

جنيف(صدى):

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للسرطان تحت شعار ” نحن نستطيع – أنا أستطيع ” ، وذلك اليوم الموافق 4 من فبراير، حيث أن الهدف من هذا اليوم هو الحد من التأثير العالمي للسرطان والذي اختارته منظمة الصحة العالمية كشعار للاحتفال عام 2018.

كما صرحت منظمة الصحة العالمية أن الهدف من اختيار هذا الشعار هو نشر رسالة لكل المجتمع العالمي سواء المصابين وغير المصابين بأنه ” يستطيع ” المساعدة ودعم محاربة المرض تحت شعار ” نحن نستطيع “.

مع العلم أن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، بدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ً منذ 2005، وتوجيه الدعوة إلى وزارات الصحة، والأفراد، والمنظمات، والوكالات الحكومية وغير الحكومية حول العالم إلى الاتحاد في مكافحة مرض السرطان.