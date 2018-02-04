مصر تحل 36 طلبا تقدم به مستثمرون سعوديون

القاهرة(صدى):

قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في مصر، بالفصل في 36 طلب؛ لحل النزاع الذي تقدم به مستثمرون سعوديون، منذ إقرار قانون الاستثمار، كما يجري بحث 24 منازعة أخرى في سبيلها إلى الحل.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال عبدالله بن محفوظ، أنه سيجمع كافة شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، وسيقدمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال أسبوع.

يُذكر أن رجال أعمال سعوديين، عرضوا خلال الاجتماع، ضخ استثمارات جديدة في مصر، بمجالات التطوير العقاري، وصناعة التمور، ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.