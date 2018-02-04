157 ألف عملية تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إجمالي العمليات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع، بدءً من 11 جمادي الأولى وحتى 15 جمادي الأولى 1439هـ.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم تنفيذ 157323 عملية خلال أسبوع، لافته إلى أن 50% منها عمليات قضائية مسجله 79725 عملية، منها 22217 إحالة، و40561 جلسة، و16947 حكمًا وقرارًا.

وأضافت الوزارة أن 35% من إجمالي العمليات، عمليات توثيق مسجله 54521، منها 1751 عملية على العقار و35770 وكالة، كما تتمثل باقي العمليات في عمليات التنفيذ 23077 عملية بنسبة 15% من الإجمالي، منها 11487 إحالة أو طلبًا، و7056 حكمًا وقرارًا، و4534 محضرًا.