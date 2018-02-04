بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب غرق صديقه أمامه بحمام السباحة

متابعات(صدى):

أصيب شاب بحالة من الفزع عندما نفذ صديقه مقلبا مرعبا به أثناء تواجدهما في حمام السباحة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نزول شاب حمام السباحة وراح يمثل أنه يغرق؛ ليهرع صديقه ويقفز في المياه ويخرج الأخير، وبينما يجري له التنفس الاصطناعي، فوجئ أنه ينفذ مقلبا به، مما أصابه بالغضب.