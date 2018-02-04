قبل الديربي..الاتحاد يعد لاعبيه بمكافآت خاصة

نواف السالم(صدى):

حفزت إدارة نادي الاتحاد لاعبيها، قبل ديربي اليوم، في مواجهة الاهلي؛ حيث قررت صرف مكافآت لهم في حالة الفوز.

وفي سياق أخر تسعى الإدارة إلى توفير سيولة مالية؛ من أجل تسليم اللاعبين راتب شهر من أصل الرواتب المتأخرة لهم.

وفيما يتعلق بديربي اليوم، استبعد مدرب العميد، لويس سييرا، مدافعه ياسين حمزة من حساباته الفنية؛ نظرًا لعودته من الإصابة، كما سيغيب عن المباراة اللاعب جمال باجندوح؛ نظرًا للايقاف بسبب البطاقات الملونة لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

وفرض المدرب الفني السرية على الحصص التدريبية الإعدادية لمواجهة الديربي؛ لتجنب الكشف عن تحضيراته للمنافس.