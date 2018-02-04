السوق المالية توضح حالات تعليق تداول أسهم ” ميدغلف “

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة السوق المالية في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أنها تقوم بدورها في تنظيم ومراقبة الشركات المدرجة في السوق المالية وحرصها على ضمان حقوق كافة المتعاملين فيه.

وقالت الهيئة، أنه سيتم تقييم الأثر السلبي المتوقع على الوضع المالي لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ” ميدغلف ” ، خلال الفترة القادمة وفقاً لأدائها المالي ونتائجها المالية.

وأضافت ” الهيئة ” ، قائلةً: ” وعليه قد يتم تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية أو إلغاء إدراجها إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لا تسوغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية. ”