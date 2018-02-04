” بول ريان ” يواجه انتقادات بشأن تغريدة تشيد بخفض الضرائب

واشنطن(صدى):

واجه رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان؛ هجوم حاد، بعدما اقتبس عبارة لموظفة بمدرسة ” زاد ” ، راتبها دولارًا و50 سنتا في الأسبوع؛ بسبب تخفيضات في الضرائب، حيث وصفها رئيس المجلس النواب بأنها كانت ” سعيدة بمفاجأة ” زيادة راتبها.

وواجه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة ” ريان ” بالسخرية، قائلين: ” دولارا و50 سنتا لم تكن زيادة كبيرة على الإطلاق ” ، مما دفعه لحذف هذه التغريدة بعد ذلك، حيث جاء ذلك بعدما أقر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوسع إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة على مدى عقود.

وفي هذا السياق، أوضح الجمهوريين أن الإصلاحات الضريبية، تساعد الشركات والأفراد، كما ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، فيما رأى الديمقراطيين الذين يعارضون التعديلات، أن نظام خفض الضرائب سيفيد ذوي الثراء الفاحش في الأساس.

كما قالت زعيمة الديمقراطيين، نانسي بيلوسي، أن ” ريان ” حذف تغريدته المحرجة، لأنها ” اعتراف صارخ ” ، على حد وصفها، بعدم عدالة تعديلات قانون الضرائب، مشيرة إلى أن لجنة ” ريان ” لجمع التبرعات، حصلت على 500 ألف دولار من المانح الجمهوري، الملياردير تشارلز كوك، بعد أيام من موافقة ” ترامب ” على التعديلات الأخيرة.

يُذكر أن ” ريان ” أبرز نائب جمهوري في مجلس النواب، وكان قد نقل على حسابه بموقع ” تويتر ” ، رابطًا لوكالة ” أسوشيتد برس ” للأنباء، قالت فيه جوليا كيتشوم، التي تعمل سكرتيرة في مدرسة ثانوية بمدينة ” لانكستر ” بولاية بنسلفانيا، إنها ستحصل على زيادة سنوية بقيمة 78 دولارًا، ولم يعلق ” ريان ” حتى الآن على التعليقات التي تنتقده.