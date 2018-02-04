‎انطلاق المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري.. الاثنين

سعيد العجل(صدى):

يفتتح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يوم غدا الاثنين فعاليات المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري” والذي ينطلق بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر لمدة ثلاثة ايام وقالت اللجنة المنظمة أنها تخطط لاستقطاب أكبر عدد من الشركات المحلية الشهيرة بهدف تصدير العلامات التجارية السعودية إلى مختلف دول العالم، وإقامة شراكات خليجية لدعم مرتكزات رؤية الوطن 2030، في ظل توقعات متفائلة بنمو الاستثمار في قطاع الامتياز التجاري خلال السنوات المقبلة.

ووجهت الدعوات إلى عدد كبير من الشركات المحلية والخليجية، بهدف إقامة شراكات فاعلة وإبرام صفقات ناجحة تساعد على تعزيز تواجد المنتج الخليجي في عدد من دول العالم، عبر تصدير العلامات التجارية السعودية الشهيرة إلى الدول المجاورة وغزو أسواق عالمية جديدة، مشيراً إلى أن استقطاب زائرون من رجال ورواد الأعمال الخليجيون أحد الأولويات المهمة التي ستتميز بها النسخة الجديدة لمعرض الرياض الذي يستمر على مدار 3 أيام.

ويشتمل على برنامج التوافق بين الأعمال صمم خصيصاً لترتيب جدول الاجتماعات وتسهيل عملية التقاء الزوار من قطاع الأعمال بالعارضين من القطاعات المختلفة، وبرنامج تعليمي يشتمل على ندوات وورش عمل ومحاضرات تستهدف المقبلين الجدد على الامتياز التجاري، حيث ستغطي موضوعات مثل قوانين الامتياز وملكية الأعمال التجارية وكيفية تطوير العلامات التجارية المحلية من أجل التوسع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وجميع دول العالم.

كما سيقام ورش عمل عن نظام الامتياز التجاري «الفرنشايز» وقالت هيا السنيدي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن المعرض يمثل منصة انطلاق لأصحاب حقوق الامتياز التجاري الراغبين في النمو، ويهيئ بيئة تعزز روح الريادة لدى السعوديين، ويتيح للمشاركين فرصة التفاعل والتعاون المشترك الجاد مع المستثمرين الحاضرين من شتى الدول، الباحثين عن فرص استثمار تجارية وصناعية ناجحة، كما يتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الطموحين فرصة التواصل مع الشركات العارضة المانحة لحقوق الامتياز التجاري التي تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات، والخدمات، ومفاهيم الامتياز التجاري.