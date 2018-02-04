لاعب ريال مدريد : الدوري أصبح مستحيلاً

نواف السالم(صدى):

أكد البرازيلي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد أن الصراع على لقب الدوري الإسباني أصبح مستحيلاً، بعد تعثر فريقه بالتعادل على أرض ليفانتي 2-2 أمس السبت، في الجولة 22 من المسابقة.

وقال كاسيميرو، في تصريح صحافي عقب المباراة :” لا يمكن أن نحقق اللقب.. البطولة انتهت بالنسبة لنا، لكن علينا أن نقاتل لنعود إلى مستوانا المعهود ونتقدم في الترتيب، لا يمكن أن نفقد المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا “.

وعن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قال كاسيميرو :” كنا نرغب بالفوز على ليفانتي من أجل رفع الحالة المعنوية قبل مواجهة سان جيرمان، لكننا سنقاتل أمامه مهما كانت نتائجنا في الليغا، والمنافسة لن تكون سهلة “.