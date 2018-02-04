المولد : نسعى لكسب مواجهة الاهلي

الرياض(صدى):

أكد أسامة المولد مدير الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بأنه من الصعب التوقع بنتيجة مباراة ” القمة ” أمام الأهلي وقال :” مثل هذه المباريات لن تؤثر عليها الظروف المحيطة بالفريقين خصوصاً أنهما يملكان العديد من لاعبي الخبرة المميزين ودائماً في المباريات بين الاتحاد والأهلي تكون مختلفة كلياً عن مباريات الدوري “.

وأضاف :” جميع الظروف التي يتعرض لها الفريقان تختفي وتزول بشكل سريع مع بداية صافرة الحكم ويصبح التحدي قائماً بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وعلى الرغم من صعوبة موقف الاتحاد في الدوري وما يواجهه من ظروف على صعيد العناصر إلا أنه الوحيد من بين الأندية الذي لم يتمكن من دعم صفوفه بسبب قرار المنع من التسجيل ولكنه لا يزال يواصل بإمكاناته حتى يتواجد في أحد مراكز المقدمة ولا يفقد المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل “.

واختتم بقوله :” ومع كل ما نواجهه من ظروف فنية إلا أن المدرب التشيلي لويس سييرا خلال حصص التدريبات التي سبقت اللقاء كان حريصاً على رفع معدل التركيز لدى اللاعبين وتطبيق العديد من الخطط الفنية لكسب الثلاث نقاط “.