السلطات الإيطالية توضح هوية مطلق النار على أفارقة: دوافعه عنصرية

لندن(صدى):

أعلنت السلطات الإيطالية، عن هوية المسلح الذي أطلق الناري على مهاجرين أفارقة السبت، مشيرة إلى أنه سياسي ينتمي لحزب رابعة الشمال اليميني المتطرف.

وتمكنت الشرطة الإيطالية من اعتقال لوكا ترايني الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، بعد إطالقه الناري عليهم في مدينة ماتشيراتا وسط إيطاليا، ما أسفر عن إصابة ستة منهم.

وقالت الشركة، إن لوكا، كان مرشحاً عن الحزب في الانتخابات المحلية، وهجومه على الأفارقة جاء بدوافع عنصرية، بالإضافة إلى أن أدى تحية فاشية قبل الاعتقال.