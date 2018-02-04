السلطات الإيطالية توضح هوية مطلق النار على أفارقة: دوافعه عنصرية
أعلنت السلطات الإيطالية، عن هوية المسلح الذي أطلق الناري على مهاجرين أفارقة السبت، مشيرة إلى أنه سياسي ينتمي لحزب رابعة الشمال اليميني المتطرف.
وتمكنت الشرطة الإيطالية من اعتقال لوكا ترايني الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، بعد إطالقه الناري عليهم في مدينة ماتشيراتا وسط إيطاليا، ما أسفر عن إصابة ستة منهم.
وقالت الشركة، إن لوكا، كان مرشحاً عن الحزب في الانتخابات المحلية، وهجومه على الأفارقة جاء بدوافع عنصرية، بالإضافة إلى أن أدى تحية فاشية قبل الاعتقال.
رااايق[ عدد التعليقات: 3622 ] نشر منذ 30 دقيقة
بلااا دوافع عنصرية بلاااا بطيخ *** هذا أرهابي * لازم تحاكموة على أساس أنه أرهابي **
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هذا عمل نفس الشي اللي قلتوا عنهم أرهابيين * ولا علشان منكم وفيكم ***!!!!!!