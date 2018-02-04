الأهلي يحاول اللحاق بالزعيم عبر بوابة الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

يشهد ملعب الملك عبد الله الدولي،مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية بين فريقي الاتحاد والأهلي، في إطار الجولة الـ 20 من دوري المحترفين، في تمام الساعة 8:20 مساءَ.

ويخوض الاهلي المباراة برصيد 37 نقطة محتلا مركز الوصافة بعد الهلال، ويسعى إلى الحصول على النقاط اليوم للإطاحة بالزعيم من المركز الأول، حيث يمتلك 39 نقطة.

ويسعى الاتحاد صاحب المركز الـ6 برصيد 27 نقطة، إلى الثأر من الأهلي، بعد نتيجة الدور الأول حيث فاز الأهلي بثلاثة أهداف، كما يحاول العميد العودة إلى الـ 4 مراكز الأولى في دوري المحترفين.