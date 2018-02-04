” الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان ” : 8 خطوات لتجنب الإصابة بالسرطان

نايف السالم(صدى):

في إطار الجهود التي تبذلها الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، وما تقوم به من تعاون مشترك بين مختلف القطاعات الخيرية والخاصة والحكومة، نشرت أمانة الحدود الشمالية اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، 8 خطوات لكي يتجنب الإنسان الإصابة بالسرطان.

بداية يجب عليك الإكثار من أكل الخضار والفواكه، وتجنب السمنة والمحافظة على الوزن الطبيعي، كما يجب ممارسة الرياضة بشكل يومي، والابتعاد عن التدخين فهو أحد الأسباب المسببة للسرطان.

كما نصحت بضرورة الحد من الوجبات السريعة وشرب الكحول، والتقليل من تناول اللحوم، بالإضافة لضرورة الحد من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر.