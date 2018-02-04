بالصور.. أمين الشمالية يناقش عدد من المبادرات بمكتبه

سعيد العجل(صدى):

اجتمع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد في مكتبة بقائد محور الإرتقاء ،وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة منطقة الحدود الشمالية محمد بن حزام العنزي ،ومدير المبادرات سلطان بن عبدالعزيز القنديل وفريق العمل حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المبادرات وفقاً لرؤية المملكة 2030 وتضمنت هذه المبادرات:

1) إنشاء وتطوير المباني والمرافق الحكومية.

2) إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية.

3) تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع.

4) تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.

وشدد الأمين على ضرورة التقيد بتفيذ المبادرات المشار اليها ،وفقاً للمد الزمنيه المعتمدة ضمن رؤية2030 ووضع خطة عمل وجدول زمني يتم الإلتزام فيه بتحقيق أهداف هذه المبادرات ضمن الرؤية.

ووجه جميع الإدارت المرتبطة بتنفيذ تلك المبادرات، بأن عليها تنفيذ كل مايطلب منها من قبل قائد المحور ومديروا المبادرات، مؤكداً على إلتزامه شخصياً بتنفيذ مبادرات الرؤية حسب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود ودعم من قِبَل وزير الشئون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ.