جاهم الذيب في البر

الأحد 4
فبراير
هذا ثعلب وش ذئب قال ذئب .
إتنين ماشين فى الصحرا طلع عليهم اسد ؟؟؟
فواحد منهم رماه بطوبة وجرى بيبص وراه لقى صاحبة واقف بيقولة إنت مبتجريش لية
قالو وانا مالى هو انا إللى ضربته؟؟؟
خخخخخخخخخخخخخخ
ههههههههههههههههههههههههههههه
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ررر[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ثعلب وش ذئب قال ذئب .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3638 ] نشر منذ 55 دقيقة
إتنين ماشين فى الصحرا طلع عليهم اسد ؟؟؟
فواحد منهم رماه بطوبة وجرى بيبص وراه لقى صاحبة واقف بيقولة إنت مبتجريش لية
قالو وانا مالى هو انا إللى ضربته؟؟؟
خخخخخخخخخخخخخخ
ههههههههههههههههههههههههههههه