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جاهم الذيب في البر




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا ثعلب وش ذئب قال ذئب .

[ عدد التعليقات: 3638 ] نشر منذ 55 دقيقة

إتنين ماشين فى الصحرا طلع عليهم اسد ؟؟؟
فواحد منهم رماه بطوبة وجرى بيبص وراه لقى صاحبة واقف بيقولة إنت مبتجريش لية
قالو وانا مالى هو انا إللى ضربته؟؟؟
خخخخخخخخخخخخخخ
ههههههههههههههههههههههههههههه

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