وظائف شاغرة بالقوات البحرية الملكية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت القوات البحرية الملكية عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين، بشرط ضرورة توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك في كل متقدم، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو الحكم عليه بحد شرعي.

وأوضحت أيضًا أنه يشترط ألا يقل السن عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 55 عاماً عند التقديم، وحصول المتقدم على المؤهل التعليمي بطريق الانتظام الكلي، وألا يقل التقدير عن جيد، كما يشترط توفر معادلة الشهادة للمواطنين خريجي الجامعات من خارج المملكة.

ولفتت إلى أنه يجب اجتياز المتقدم لاختبارات القبول والكشف الطبي عند التقديم على وظائف القوات البحرية السعودية، وحصوله على الخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم إليها.

ويبدأ التقديم على وظائف القوات البحرية اليوم الأحد ، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 28 جمادى الأولى 1439 هـ.

وناشدت من تنطبق عليهم الشروط التي تم توضيحها ، بالتسجيل عبر بوابة التوظيف الإلكترونية (هنا ).