الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن فرص تدريب منتهٍ بالتوظيف
أتاحت الشركة العالمية للصناعات البحرية والأكاديمية الوطنية البحرية فرص تدريب منتهٍ بالتوظيف في عدد من التخصصات ،وبعدة شروط.
وشملت التخصصات المتاحة الآتي : فني لحام، فني ميكانيكا، فني آلات دقيقة، فني كهرباء، فني أنابيب.
وأوضحت الشركة الشروط متمثلة في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على الشهادة الثانوية بنسبة 75% والقدرات 65% ، والعمر لا يتجاوز 24 سنة، و لم يتم دعمه مسبقاً من صندوق تنمية الموارد البشرية، مطالبة بإحضار الشهادة الثانوية والقدرات وبطاقة الأحوال.
وأعلنت الشركة عن المميزات المتحة للمتدرب وهي:
– تدريب لمدة سنتين
– 3000 ريال مكافأة شهرية
– توفير سكن في المعهد
– تأمين طبي
على أن يكون مقر التدريب بالمعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء، ومقر العمل برأس الخير.
وأوضحت أنه لراغبي التقديم الحضور بقاعة المؤتمرات في الفناتير بالجبيل من 2018/02/04 إلى 2018/02/11، من الثامنة صباحا حتى الواحدة مساءً.
أو الحضور بمقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء من 2018/02/04 إلى 2018/02/14، من 8:00 صباحاً حتى 1:00 مساءً.
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