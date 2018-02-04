الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن فرص تدريب منتهٍ بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة العالمية للصناعات البحرية والأكاديمية الوطنية البحرية فرص تدريب منتهٍ بالتوظيف في عدد من التخصصات ،وبعدة شروط.

وشملت التخصصات المتاحة الآتي : فني لحام، فني ميكانيكا، فني آلات دقيقة، فني كهرباء، فني أنابيب.

وأوضحت الشركة الشروط متمثلة في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على الشهادة الثانوية بنسبة 75% والقدرات 65% ، والعمر لا يتجاوز 24 سنة، و لم يتم دعمه مسبقاً من صندوق تنمية الموارد البشرية، مطالبة بإحضار الشهادة الثانوية والقدرات وبطاقة الأحوال.

وأعلنت الشركة عن المميزات المتحة للمتدرب وهي:

– تدريب لمدة سنتين

– 3000 ريال مكافأة شهرية

– توفير سكن في المعهد

– تأمين طبي

على أن يكون مقر التدريب بالمعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء، ومقر العمل برأس الخير.

وأوضحت أنه لراغبي التقديم الحضور بقاعة المؤتمرات في الفناتير بالجبيل من 2018/02/04 إلى 2018/02/11، من الثامنة صباحا حتى الواحدة مساءً.

أو الحضور بمقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء من 2018/02/04 إلى 2018/02/14، من 8:00 صباحاً حتى 1:00 مساءً.