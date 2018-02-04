أطعمة يمكن استخدامها كعلاج طبيعي لعدة أمراض

متابعات(صدى):

يؤكد الأطباء على أن كل نوع من الأطعمة التي خلقها الله لنا، تحتوي في داخلها على عدة قيم غذائية يمكن الاستفادة منها في الوقاية او العلاج من بعض الأمراض والمشاكل الصحية.

فعلى سبيل المثال يمكن استخدام النعناع كعلاج لانتفاخ البطن وآلام المعدة وآلآم الحيض و الأمساك، كما يستخدم خليط الكمون والنعناع لمشاكل القولون.

وتعتبر القرفة علاج للسكري والتهاب الصدر والانفلونزا، وأيضًا تناول الكاكاو مغليا بعد الاكل لفقر الدم، والحلبة تستخدم للتسمين والتهاب المجاري البولية ولفتح الشهية.

بينما يستخدم الزنجبيل للتنحيف، والقلب ولتقوية الذاكرة ولفقر الدم، والكزبرة تخلص من رائحة الفم، والقهوة المرة لرفع الضغط والاسهال.

وغيرها من الأطعمة التي لها دور فعال في الشفاء من أمراض أخرى ،لايمكن حصرها.