ملتقى كتاب الشھر يناقش كتاب ” هموم العقل ” ..الأثنين

علي العنزي(صدى):

يستضيف ملتقى كتاب الشھر الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مساء يوم غد الاثنين الدكتور سعد البازعي، وذلك بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بالرياض، حيث يدير اللقاء الذي يعرض ويناقش كتاب “ھموم العقل الدكتور فھد العليان.

وأوضح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الكريم الزيد حرص إدارة المكتبة الدائم على التنوع في الأنشطة الثقافية المقدمة، تلبية لرغبة المجتمع بمختلف أطيافه، مؤكداً أن الدعوة عامة للرجال والنساء لحضور فعاليات الملتقى لهذا الشهر،حيث يتيح الملتقى لجميع أفراد الأسرة زيارة المكتبة والاستفادة من خدماتھا وحضور أنشطتھا الثقافية بما في ذلك الأطفال الذين يستفيدون من كافة الخدمات التي تقدمها لهم مكتبة الطفل.

ويُعد الدكتور سعد البازعي من النقاد والباحثين المعروفين على الصعيد الثقافي السعودي والعربي، حيث شغل العديد من المناصب خلال مسيرته الزاخرة بالعمل والإنجاز والكتابة والتأليف.