” السماح بالجوالات في المدارس ” بين مؤيد ومعارض على ” تويتر “

متابعات(صدى):

دشن طلاب المدارس وسمًا جديدًا بعنوان ” السماح بالجوالات في المدارس ” ،ليطالبوا من خلاله بالسماح لهم بدخول المدرسة بالهاتف المحمول.

وتفاعل المغردون عبر الوسم، مابين مؤيد ومعارض لهذا الطلب، حيث أجمع معظمهم على أن المدرسة للتعليم وليست لاستخدام الجوال.

وسخر بعض المتفاعلون في تغريداتهم من المطلب ، فقال أحد المغردين : ” أنت جيب كتبك كاملة بالأول، و حل واجباتك و احترم معلمينك و أمسح المقبول من حياتك بعدين تعال طالب بحقوقك عزيزي الطالب “.

وقال آخر : ” ضد هالقرار ضاعت حياتي الدراسيه وانا اهربه معي وانقفط وينخصم من سلوكي ،ويوم تخرجت سمحتوا ليش كل شوي يطلع قرار ضد رغباتي “.

بينما أصر آخرون على المطالبة بالسماح لهم باصطحاب الجوال داخل المدرسة.

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