صور من كواليس فيلم ” نجد “

نورة الشهري (صدى):

انتهى فريق عمل فيلم ” نجد ” من تصوير الفيلم المنتظر والمقرر عرضه قريبا في دور السينما بالمملكة.

وكشفت الفنانة مريم الغامدي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الراصد ” ، أنها تجسد دور أم حكيمة واعية، تعمل على حل المشاكل، وتلجأ اليها سيدات الحارة، مشيرة إلى أنها لا تعرف موعد العرض ،معربة عن تأكدها بأنه سيحقق نجاحا كبيرا.

ويوثق الفيلم مرحلة فترة الخمسينيات من القرن الماضي في منطقة نجد، وأهلها، بمشاركة كلا من الفنانة حياة الفهد، وإبراهيم الحربي، ومريم الغامدي، ومطرب فواز، وأغادير السعيد، وآخرون.

ويأتي هذا الفيلم بعد تصريح المملكة بافتتاح دور عرض ” نجد ” ، ليشارك في تأليفه وإنتاجه خالد الراجح ، ومن إخراج سمير عارف.