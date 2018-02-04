بالصور.. عائلة تربي تمساحا رغم وزنه المرعب

جاكرتا(صدى):

في ظاهرة غريبة ، وعلى غير المعتاد من الحيوانات التي من الممكن تواجدها بالنزل، تقوم عائلة إندونيسية بتربية تمساحا بوزن 200 كيلو، يداعبونه ويحتضنوه.

و يدعى التمساح كوجيك، وهو يتغذى يوميا على كيلو ونصف من الأسماك الذهبية، وتعتني به عائلة إيوان كحيوان أليف.

يذكر أن محمد إيوان، 41 عاما، اشترى تمساح مصبات الأنهار عندما كان مولودا جديدا مقابل 1.31 جنيه استرليني فقط من الصيادين الذين أمسكوا به في شاطئ بانجانداران في عام 1997.