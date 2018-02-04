طرق طبيعية للتخلص من آلام الرقبة

واشنطن(صدى):

تتسبب الأوضاع الخاطئة في النوم والجلوس، في الشعور بآلام شديدة بالرقبة، خاصة هؤلاء الذين يعملون لساعات طويلة بالجلوس على المكتب.

وبحسب الموقع الطبى الأمريكي “gethealthyu “، فإن هناك طرق طبيعية لعلاج آلام الرقبة منها استخدام المياه الساخنة، مع العلم ان هناك الكثير من الارتباك حول ما إذا كان يجب وضع الثلج أو الحرارة لتخفيف الألم، والحقيقة هي أن الثلج أفضل للإصابات، في حين أن الحرارة مثالية لالتواء العضلات أو التشنجات.

ووفقا للموقع فالسباحة يمكنها علاج المشكلة، فالعلاج بالماء يمكن أن يقلل كثيرًا من آلام الرقبة، خاصة إذا كنت تعاني من هشاشة العظام، فإن ممارسة التمارين الرياضية المائية هو وسيلة أكثر جمالاً لزيادة نطاق الحركة الخاصة بك وتخفيف الألم.

وأوضحت دراسات أن الممارسة القديمة مثل الوخز بالإبر يمكن أن تكون أكثر فعالية في علاج آلام الرقبة المزمنة من العلاجات التقليدية أكثر مثل الدواء أو العلاج الطبيعي.

كما أن تدليك الرقبة أو العضلات المحيطة يمكن أن يساعد على تخفيف التوتر وتفكك الرقبة.