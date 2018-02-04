الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على 3 مناطق

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” الشرقية ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ” في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات ” جازان ، عسير “.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .